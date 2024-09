Il Comune ha revocato l’ordinanza emessa ieri relativa all’evacuazione totale per i residenti nel perimetro delineato da sp 24 via Basilica, via Reale ss16, confine comunale e canale destra Reno, a nord del territorio comunale di Ravenna. Conseguentemente, essendo revocate tutte le ordinanze di evacuazione, è stato chiuso alle 14 il punto di accoglienza allestito al Pala De Andrè.