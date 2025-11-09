Dopo 34 anni dal diploma, gli ex studenti del Corso B Ambra dell’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei” di Faenza (ora ITIP Bucci) si sono ritrovati per una reunion all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e del legame con la loro scuola.

Il gruppo, diplomatosi nel 1991, si è riunito all’Agriturismo La Casa sull’Albero di Solarolo, per celebrare un traguardo che va oltre il tempo e le distanze.

L’incontro è stato l’occasione per condividere ricordi di gioventù, rivedere i vecchi compagni e ripercorrere insieme un periodo importante della loro formazione personale e professionale.

“In questi 34 anni le nostre strade si sono divise, ma l’amicizia e lo spirito di classe non sono mai svaniti,” raccontano gli organizzatori della serata. “Ritrovarsi è come tornare per un momento tra i banchi di scuola, con lo stesso entusiasmo di allora.”

L’evento, che ha visto la partecipazione della quasi totalità degli ex studenti (gli assenti sono giustificati, ma ci saranno per il 35°), vuole anche essere un omaggio all’ITIS “E. Mattei” di Faenza, scuola che ha formato intere generazioni di tecnici e professionisti e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la città e il territorio.

Un momento di festa, di emozione e di condivisione, per celebrare non solo il passato, ma anche i legami che, dopo 34 anni, restano vivi come allora.

Bazzoli, Mengozzi, Montanari, Sartoni, Dall’Olio, Cardelli, Ciottoli, RicciBitti, Zoli, Tampieri, Liverani