Rete scuole in presenza: “Con l’allerta meteo, le scuole non devono chiudere se le altre attività rimangono aperte”

Scuole aperte in caso di allerta meteo. Lo ha chiesto nei giorni scorsi la Rete nazionale scuole in presenza, che ha inviato alle amministrazioni locali, alla Regione, al Ministero, al Governo, alle istituzioni europee e ai garanti per l’infanzia e l’adolescenza una lettera, nella quale docenti, genitori e privati cittadini hanno espresso preoccupazione per la chiusura delle scuole in caso di previsione di importanti eventi atmosferici. Detto che evacuare eventualmente un’istituto scolastico non è un’operazione semplice, visto il coinvolgimento di centinaia di persone, la rete fa notare come spesso si chieda agli studenti di rimanere a casa, ma si consentano altre attività. Secondo la rete, la chiusura delle scuole deve avvenire solo come extrema ratio