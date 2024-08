Il Centro per l’impiego di Ravenna, in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Ravenna, organizza un open day per far conoscere i corsi Its e Ifts della Rete politecnica che partiranno il prossimo autunno.

All’open day, che si terrà martedì 10 settembre alle 15 a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy 12, saranno presenti i referenti degli enti di formazione a cui poter chiedere informazioni e chiarimenti. Si potrà anche trovare materiale informativo e, in caso si desideri, effettuare la preiscrizione.

La Rete politecnica è l’offerta formativa programmata dalla Regione Emilia-Romagna per fornire competenze tecniche e scientifiche che garantiscono percentuali altissime di inserimento lavorativo.