Ieri presso Classis – Museo della città e del territorio è stata presentata la rete MADER – Musei per l’Alzheimer e le Demenze Emilia-Romagna, che spicca nel panorama delle reti museali per essere incentrata sul comune intento di fare del museo un luogo di benessere delle persone, in particolare di coloro che hanno un deficit cognitivo.

La rete MADER nasce in risposta al percorso che il Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, per mezzo del Sistema Museale regionale, ha avviato nel 2024 al fine di stimolare processi di cooperazione tra istituti culturali e la creazione di nuove reti museali nel territorio, attraverso un corso di formazione e accompagnamento su modalità e strumenti per la creazione di nuove reti e un Avviso che ha definito il contributo biennale alla rete stessa.

Dall’incontro tra le diverse realtà museali regionali Settore Musei Civici Bologna, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Settore Patrimonio Storico e Artistico, Fondazione Palazzo Magnani (Reggio Emilia) e Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna e Fondazione Parco Archeologico di Classe – RavennAntica, sulla scorta di esperienze internazionali e nazionali consolidate, quali la rete dei Musei Toscani per l’Alzheimer, si è sviluppata l’idea della rete MADER, intesa ad avviare una collaborazione mirata a condividere risorse e sviluppare linee guida comuni per la realizzazione di progetti che rendano accessibili i contenuti dei musei alle persone con demenza e ai loro familiari, contribuendo al mantenimento e all’accrescimento del loro benessere, alla diffusione della conoscenza delle patologie da degrado cognitivo connesse all’invecchiamento e alla rimozione dello stigma sociale legato al tema delle demenze.

Le attività proposte sono orientate ad integrare e arricchire la rete dei servizi territoriali, facilitando e rafforzando le relazioni tra le persone in luoghi diversi da quelli sanitari, contribuendo così a favorire il loro benessere e alla rimozione dello stigma sociale associato alla patologia, anche attraverso momenti di socializzazione.

I musei non sono solo luoghi dove si conservano le opere. Sono spazi vivi, che respirano con la comunità, che accolgono fragilità, che trasformano il silenzio in relazione. Le demenze cognitive, come le personali e differenti fragilità, non cancellano la persona, ma la trasformano, emergono frammenti di ciascuno che chiedono di essere ascoltati, così come accade per gli oggetti delle collezioni esposte che chiedono di essere raccontati, uniti al presente di ciascuno. L’arte e gli oggetti conservati nei musei sono dispositivi relazionali e l’esperienza museale è trasformativa per tutti.

È proprio per questo che la cultura ha il compito e la possibilità di tendere la mano, con rispetto, bellezza, presenza. Con MADER si apre la possibilità di collaborare con operatori culturali, sociosanitari e caregiver: un approccio nuovo, più umano, rivolto alla cultura, dove ogni persona possa sentirsi accolta, rispettata e valorizzata.

La rete si ispira ai principi delle 5P dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta), arricchendoli con una sesta P, fondamentale per i musei: il Patrimonio culturale come bene comune, come casa di tutti.

Con MADER ogni museo può diventare un luogo di incontro, ascolto, dignità.

L’arte e la cultura hanno un potere speciale: attivano ricordi, stimolano sensi e creatività, accendono relazioni nuove.

Con MADER la formazione, l’ascolto e l’apprendimento permanente creano ambienti sensibili, affinché ogni proposta culturale sia adatta ai differenti bisogni grazie a piccoli gesti quotidiani, a sguardi che si incontrano, a linguaggi che uniscono.

Insieme si costruiscono esperienze che integrano cura e cultura, rendendo la visita al museo un momento vivo, significativo, relazionale.

La rete promuove la cura di spazi accessibili, di metodi rispettosi, di una visione che pensa alle persone prima di tutto. La cura degli esseri umani è parte della cura del mondo.

Ogni persona ha il diritto di entrare in contatto con l’eredità culturale, di trarne beneficio, di riconoscersi in essa. Come ci ricorda la Convenzione di Faro, la cultura è un diritto. E con MADER, questa affermazione si nutre di azioni concrete.

La rete MADER è nata per camminare insieme, per restituire centralità alla persona, per trasformare il museo in un luogo dove si nutrono i rapporti tra le persone.

Le principali azioni della rete sono: