Si terrà mercoledì 3 dicembre, alle 17, un incontro tecnico aperto alla cittadinanza per presentare il progetto relativo all’intervento di adeguamento e miglioramento della rete fognaria in Via Moronico, a Brisighella. Un progetto che prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, finanziato dal Commissario straordinario per la ricostruzione. L’appuntamento, richiesto dal Comitato alluvionati di Marzeno, si svolgerà presso le ex scuole di Via Moronico.

Saranno presenti i progettisti incaricati, le aziende esecutrici dei lavori Progeo Engineering (Arezzo) ed Enser (Faenza), il Comitato Alluvionati di Marzeno, i tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale ci saranno il sindaco Massimiliano Pederzoli e l’assessore Dario Laghi.

Durante la riunione verranno illustrate le soluzioni tecniche adottate nella fase progettuale, le modalità operative previste nei diversi step di cantiere e le informazioni relative alle modifiche temporanee alla viabilità.

Sarà inoltre presentato il cronoprogramma dei lavori stradali, che verranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, Fabbri Costruzioni di Brisighella, con il supporto tecnico degli uffici preposti. L’iniziativa rappresenta un momento importante di confronto e trasparenza con i cittadini, chiamati a partecipare e a contribuire con osservazioni e domande.