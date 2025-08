Continuano i lavori di posa della rete del metano nella zona di via Insorti. Dalle ore 8 di mercoledì 6 alle 18 di venerdì 8 agosto, vengono disposte alcune modifiche alla viabilità. Alla rotatoria Francesco Lama (Prospettiva Fontanone), divieto di transito nella parte di rotonda tra l’immissione viale Stradone e via Giovanni da Oriolo; per i veicoli provenienti da via Insorti o da via Giovanni da Oriolo, allo svincolo con viale Stradone, obbligo di svolta a destra. In viale Stradone, per i veicoli circolanti con direzione di marcia Forlì – Bologna (da Porta Montanara verso il Fontanone, non sarà consentito proseguire oltre il parcheggio dell’Ospedale Civile; sono esclusi dal divieto i mezzi in uso a residenti e frontisti di piazza della Rocca che potranno accedere e uscire, concedendo la precedenza ai veicoli in transito, su viale Stradone; per i veicoli in uscita dal parcheggio dell’Ospedale Civile, obbligo di svolta a sinistra verso Porta Montanara.

Compito del personale della ditta esecutrice dei lavori, anche quello di indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.