Restauro della Fontana Monumentale: servono centinaia di migliaia di euro

Quasi 80 mila euro per finanziare lo studio per il restauro della Fontana Monumentale di Faenza. I lavori di recupero, invece, andranno a bilancio per diverse centinaia di migliaia di euro. Da troppo tempo la Fontana Monumentale è disattivata. Rimetterla in funzione, però, avrà un costo notevole per la comunità. Si dovrà rimetter mano alla meccanica che governa le pompe, dovranno essere restaurati i marmi e i bronzi, dovrà essere rivisto il rapporto e l’interazione fra l’acqua e il monumento che risale al 1.600. Nei decenni, i segni dell’inquinamento si sono mostrati più volte sulle superfici bianche del manufatto. Il guano degli uccelli è stato negli anni un’altra fonte di degrado. Anche la mano dell’uomo non ha lesinato danni alla struttura dell’opera