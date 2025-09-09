Restauro alla Chiesa della Commenda: approvata la delibera per finanziare i lavori

Sarà Cassa Depositi e Prestiti a garantire i fondi necessari ai lavori di restauro del chiostro della Chiesa della Commenda. La giunta alla guida del Comune di Faenza ha approvato la delibera per sottoscrivere un prestito da poco meno di 200 mila euro per finanziare i lavori. Durante l’estate era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica dell’intervento che verterà sulla cosiddetta “Casa dell’Emma”, da qualche anno di proprietà del Comune.