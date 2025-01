Nella seduta di ieri, martedì 28 gennaio, il Consiglio comunale ha respinto l’ “Atto di indirizzo su alberi storici di via Maggiore: porre in sicurezza i pini esistenti; ripiantumare pini giovani nelle aiuole rimaste vuote”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi, con 19 voti contrari (Pd, Movimento 5 stelle, gruppo Misto, Lista de Pascale,) e 7 favorevoli (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini premier, La Pigna, Lista per Ravenna, Viva Ravenna).

Sono intervenuti nella discussione i consiglieri Veronica Verlicchi (La Pigna), Igor Bombardi (Pd), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Due le richieste dell’atto di indirizzo:

“Il Consiglio comunale chiede al sindaco e alla giunta: 1) che i pini esistenti su via Maggiore siano posti in sicurezza, in modo che l’abbattimento sia solo l’ultima inevitabile soluzione; 2) che si proceda con urgenza, per ragioni storiche, culturali, paesaggistiche e di mantenimento dei servizi ecosistemici elevati che gli alberi sono in grado di offrire, ad una progressiva ripiantumazione, nelle rispettive aiuole, dei pini abbattuti in via Maggiore con pini giovani, assicurando loro, a garanzia della propria costante futura stabilità e sicurezza, un’adeguata manutenzione professionale.”