Un pomeriggio dedicato all’arte del mosaico contemporaneo e alla creatività giovanile: sabato 22 novembre 2025 Ravenna ospita la presentazione pubblica delle opere realizzate nell’ambito del progetto “Residenze Musive II”, parte del più ampio programma “Costellazione – Giovani Connessioni Creative” promosso dall’Associazione GA/ER – Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna.

L’iniziativa, che si inserisce nel contesto della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, vuole offrire uno sguardo sulle nuove generazioni di artisti e sul loro dialogo con la tradizione musiva ravennate, in un percorso che intreccia ricerca, territorio e sperimentazione.

Il programma della giornata

Ore 15.30 – Basilica di Sant’Apollinare Nuovo (via di Roma 53)

Ritrovo dei partecipanti e inaugurazione dell’opera Musivale di Dalia Tvardauskaite, a cura di Giorgio Vernuccio, allestita nel chiostro della Basilica.

L’artista e il curatore racconteranno la genesi dell’intervento e il percorso creativo sviluppato durante la residenza.

Ore 16.00 – MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna (via di Roma 13)

Presentazione dell’opera (T)essere di Lisa Martignoni, a cura di Viviana Piraneo.

A seguire, il TALK in Sala Martini, vedrà interventi dei rappresentanti dell’Associazione GA/ER, del direttore artistico IX Biennale Mosaico Contemporaneo, Daniele Torcellini, le giovani artiste, curatori e curatrici coinvolte, i laboratori di mosaico che hanno collaborato alla realizzazione del progetto coordinato da MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna e Comune di Ravenna – Ufficio Politiche Giovanili.

Durante l’incontro saranno approfonditi i risultati del progetto “Costellazione – Giovani Connessioni Creative”, di cui “Residenze Musive II” rappresenta una delle esperienze più significative.

Conclusione dei lavori intorno alle ore 18.00.

Un progetto tra formazione e innovazione

“Residenze Musive” offre a giovani artiste e artisti l’opportunità di confrontarsi con la tradizione del mosaico ravennate, sviluppando nuove opere attraverso un periodo di ricerca, produzione e tutoraggio curato da professionisti del settore.

Il progetto valorizza il mosaico come linguaggio contemporaneo capace di generare connessioni tra passato e futuro, tra materiali antichi e visioni artistiche attuali.