Residenti esasperati: cambia il cronoprogramma per la realizzazione del sottopasso di Bagnacavallo

Devono pazientare almeno ancora un mese i residenti della zona di via Fornazzo da tempo alle prese con il cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario, ormai in forte ritardo. La data presunta di fine lavori era stata ipotizzata per il 14 febbraio scorso. Il cantiere era stato consegnato il 3 ottobre del 2022 ed erano stati stimati 500 giorni lavorativi. Diverse però le cause che hanno portato allo slittamento: il maltempo, che ha portato alle varie alluvioni, e alcuni imprevisti, come la presenza di una condotta di Hera.

Ora, nel tentativo di recuperare un po’ di tempo, si anticiperà la realizzazione della nuova viabilità di via Fornazzo, in modo tale da riaprire la strada, oggi bloccata proprio dal cantiere