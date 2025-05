Residenti di Zattaglia chiedono un incontro alla Regione: “Abbiamo paura di una nuova alluvione”

Da settembre 2024 Zattaglia attende interventi dopo l’alluvione che ha colpito anche la frazione collinare. I residenti del centro abitato hanno fin da subito chiesto di incontrare le istituzioni regionali per confrontarsi sulla messa in sicurezza del territorio e del torrente Sintria, ma, al momento, nessun incontro è stato organizzato. In molti però oggi hanno paura. L’ultima grande piena ha eroso diverse sponde del corso d’acqua vicino alle case e nuove abbondanti piogge potrebbero tornare a causare notevoli danni. Per far conoscere l’attuale situazione nella valle, domenica 18 è stato organizzato un trekking dall’associazione Amici del Senio. Partenza alle 9 da Zattaglia e arrivo a Monte Mauro. Rientro previsto per le 13.