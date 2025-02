Residenti chiedono apertura di una farmacia in zona via Corbari. Ma prima del 2027 non sarà possibile

Non ci sarà al momento la possibilità di vedere una farmacia nella zona di via Corbari. I residenti avevano fatto partire una raccolta firme che si è rivelata molto partecipata. Il Movimento 5 Stelle aveva presentato un’interrogazione in consiglio comunale, ma l’apertura di una nuova farmacia è regolamentata da norme e paletti molto rigidi.

La zona di via Corbari, la zona dei Capuccini, presenta un’alta densità di abitanti. L’assenza di una farmacia costringe i residenti a lunghi spostamenti e a relativi disagi per le persone anziane o con difficoltà deambulatoria. Purtroppo però prima del 2027 non si potrà vedere nessuna farmacia nel quartiere. Ma non è nemmeno sicuro che un’apertura possa mai avvenire.