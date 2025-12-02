Report dell’agricoltura di CIA: produzioni in calo, mancanza di manodopera, scarso ricambio generazionale

Produzioni in calo, mancanza di manodopera, scarso ricambio generazionale e l’arrivo sul territorio di imprese straniere. La Confederazione Italiana Agricoltori della Romagna ha presentato il report sull’agricoltura per l’anno 2025. Un rapporto che ha sottolineato diverse problematiche del settore, sollecitando un intervento da parte di Stato e Regione. Fra i primi provvedimenti richiesti, il governo dei flussi migratori, con politiche di accoglienza e di formazione alla lingua e al lavoro. Gli stranieri, infatti, sono la principale forza lavoro dell’agricoltura italiana oggi.