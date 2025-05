AVIS Provinciale Ravenna ha il suo nuovo Presidente. Il comitato direttivo della storica Associazione dei donatori di sangue ha nominato Renzo Angeli, già segretario della stessa dal 2017, come nuovo Presidente provincialee successore di Marco Bellenghi, giunto al termine del suo duplice mandato. Angeli, che ha al suo attivo oltre 40 anni di militanza in AVIS, dapprima come volontario donatore poi anche come dirigente (è Vicepresidente -uscente- AVIS Emilia-Romagna dal 2017 e Consigliere nazionale), consolida così il proprio ruolo di punto di riferimento nel mondo del volontariato e del Terzo settore.

Con una profonda conoscenza dell’associazione e dei suoi progetti, il nuovo Presidente guiderà AVIS Provinciale nel prosieguo delle attività avviate, con un focus particolare sulla sensibilizzazione alla donazione del plasma. “È un motivo di orgoglio per me assumere la guida di AVIS Provinciale Ravenna – ha dichiarato Renzo Angeli, socio della sezione comunale di Ravenna – e sono fiero di poter continuare il lavoro svolto dai miei predecessori, con un impegno ancora maggiore nel promuovere la cultura della donazione e nel rafforzare le collaborazioni con le Istituzioni e le tante realtà, sociali ma non solo, del territorio. Il nostro obiettivo è rispondere in maniera sempre più puntuale ai bisogni di salute e benessere della nostra comunità, attraverso la raccolta di sangue ma anche con un’attenzione costante al tema della donazione di plasma, che è in forte crescita. Le donazioni di plasmaferesi hanno superato le 6mila unità lo scorso anno, con un incremento del 9,5%, e questo è un segnale chiaro dell’importanza di ampliare la sensibilizzazione su questo fronte. Nel corso del 2024, AVIS Provinciale Ravenna ha raggiunto nel complesso un risultato straordinario, superando le 20mila donazioni di sangue e plasma, con un incremento del 5,8% rispetto all’anno precedente. Sono risultati importanti, ma l’impegno è di migliorarli ancora; dobbiamo dare il massimo contributo all’autosufficienza nazionale di plasma per garantire a tutti i cittadini e al sistema paese i farmaci plasmaderivati necessari a tutelare il diritto alla vita di ognuno”.

Renzo Angeli ha una consolidata esperienza all’interno di tavoli di lavoro a fianco delle istituzioni sanitarie, locali e nazionali, e ha sempre avuto un ruolo attivo nel costruire politiche sanitarie. Negli ultimi 3 anni ha ricoperto il ruolo di Presidente della Pubblica Assistenza città di Ravenna (di cui ha la tessera n. 11) ed è Consigliere del Centro di Servizi per il Volontariato Volontà Romagna. Questo bagaglio di esperienze e il suo impegno nel Terzo settore saranno fondamentali per portare avanti la missione dell’Associazione, che proseguirà con determinazione e passione nella promozione delle donazioni di sangue e plasma attraverso un radicamento sempre maggiore sul territorio. Va in questa direzione la nuova plasma mobile acquistata da AVIS Provinciale Ravenna, grazie al contributo delle donazioni del 5×1000 dell’IRPEF di chi sostiene fermamente l’Associazione. Operativa dopo l’estate, rappresenterà un vero e proprio punto mobile di raccolta per l’intero territorio provinciale: un veicolo che renderà più agevole la donazione, potrà potenziare la raccolta di plasma e di sangue (ha un allestimento con 4 postazioni) e consentirà di superare eventuali limiti presenti nei locali che ospitano i 10 punti di raccolta gestiti da AVIS. Obiettivo: andare incontro ai donatori per agevolarli in un gesto di alto significato etico, oltre che salvavita.

Ad affiancare Angeli in questo importante percorso, ci sono i due vicepresidenti, Roberto Zoffoli (Vicario) e Cesare Giorgi, il tesoriere Luigi Rusticali e il segretario Marco Bellenghi. Completano il nuovo Consiglio Direttivo di AVIS Provinciale Ravenna i consiglieri Ivan Alpi, ChiaraAngelino, UgoBagnara, Elvio Baldassari, Michela Ballardini, Yuri Bologna, Laura Braghini, Filippo Cantagalli, Valentino Cattani, Fabrizio Cimatti, Barbara De Milo, Marco Dell’Era, Laura Gagliardi, Emilio Giacchini, Alessandra Gotti, Maurizio Grilli, Mario Laghi, Alex Lanzoni, Marco Mainetti, Ivonne Malavolti, Leonardo Orlando, Sergio Ricci Petitoni, GiuseppeRomani, Daniela Timoncini. Il Consiglio proseguirà il lavoro avviato negli ultimi mesi, rafforzando il legame con il territorio, con un forte impegno sulla formazione dei dirigenti e dei volontari, e promuovendo l’importanza della donazione tra le giovani generazioni. Grazie al coinvolgimento di tutti i membri dell’Associazione, si intende intensificare la comunicazione e le iniziative di sensibilizzazione, facendo leva sul valore della solidarietà e della comunità.