A seguito dell’elezione di Alberto Ferrero in consiglio regionale, che comporterà una minore presenza a Ravenna del coordinatore provinciale del partito, lo stesso Ferrero ha deciso di rinunciare are al ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e di indicare come nuovo capogruppo Renato Esposito: “Renato è persona di grande esperienza ed ha già dato prova delle sue capacità in questi anni in cui mi ha affiancato con il ruolo di vice capogruppo. Certo che saprà svolgere al meglio questo importante incarico, gli auguro buon lavoro”.