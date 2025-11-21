“Un recente studio del Censis rileva che per la maggioranza degli italiani, girare in strada, oggi, è diventato più pericoloso che 5 anni fa. Questo dato si può ribaltare anche a livello locale, dove da più parti provengono sollecitazioni per avere una maggiore sicurezza urbana. La nostra città, soprattutto in certi orari ed in certe zone, non è più quella a cui eravamo abituati alcuni anni fa. I fatti di cronaca poi lo dimostrano in maniera chiara. Noi come Fratelli d’Italia abbiamo più volte sostenuto molte battaglie a livello di Consiglio Comunale, organo deputato ad affrontare e risolvere questioni relative all’amministrazione cittadina, ottenendo anche importanti risultati.

Tuttavia nonostante i nostri sforzi e la maggior presenza di forze dell’ordine che, grazie al Governo guidato da Giorgia Meloni sono arrivati nella nostra provincia, il disinteresse che le varie amministrazioni hanno avuto per anni sul tema della sicurezza, hanno prodotto situazioni ad oggi ancora irrisolte. In questo contesto si inseriscono le richieste che quasi quotidianamente provengono di maggior sicurezza urbana. Noi siamo dell’idea che l’organo che deve affrontare a livello cittadino i problemi amministrativi sia il consesso elettivo del nostro comune e lì noi ci siamo sempre battuti, ma questo non esclude che si possano utilizzare anche altri strumenti quali le manifestazioni pubbliche sempre e comunque nel rispetto della legge, come anche nel recente passato ci sono state. Per noi il discrimine è che siano autorizzate e si rispetti l’ordine pubblico. Se questo avviene, qualsiasi manifestazione è da rispettare. Noi abbiamo sempre avuto questa posizione anche per quelle più lontane da noi.

La manifestazione di domani è autorizzata, di conseguenza qualsiasi polemica la lasciamo ad altri.”

Alberto Ferrero

Consigliere regionale

Coordinatore provinciale

Fratelli d’Italia