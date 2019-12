Al Centro Sociale Borgo, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 20,45 è in programma dal ciclo “CONOSCERE…CONOSCERCI” la conferenza: “RELAZIONI AFFETTIVE E LINGUAGGIO DEL CORPO- COME CAPIRE CIO’ CHE LE PERSONE NON TI DICONO: PERSONE CHE METTONO AL PRIMO POSTO L’AMORE“

Relatore: Carlo Frauli (Psicologo)

Nell’occasione ci sarà la presentazione del nuovo libro: “Relazioni di coppia: 1000 problemi, una spiegazione. O ti domina o si è dominati”