Una violenta aggressione tra stranieri ieri sera verso le 20 in piazza Baracca, un 40enne magrebino è stato violentemente accoltellato in varie parti del corpo, l’uomo dalle prime ricostruzioni della Polizia sarebbe stato circondato e aggredito da un gruppo composto da diversi uomini stranieri che si sono poi dileguati. Sul posto il personale del 118 che ha trasportato il ferito non in pericolo di vita all’ospedale di Ravenna, e due volanti della Polizia che conducono le indagini e dei Carabinieri.