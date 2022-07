Per la maggioranza di centrosinistra che governa l’Emilia-Romagna si tratta di “una manovra espansiva nonostante il momento di grande difficoltà a causa delle concomitanti emergenze causate da pandemia, guerra, inflazione e siccità”. Diverso il parere delle minoranze, che puntano il dito “contro le misure insufficienti” e parlano di “manovra miope e poco coraggiosa”.

Disco verde dell’Assemblea legislativa regionale all’assestamento 2022, la manovra di mezza estate proposta dalla giunta che prevede interventi su sanità, agricoltura e imprese, turismo, cultura e sport. Sull’assestamento-collegato, la Lega ha presento alcuni emendamenti e ordini del giorno che, fra le altre cose, chiedevano sostegno alle zone appenniniche (in particolare agli impianti sciistici) e all’attività dei vigili del fuoco, attraverso maggiori fondi per l’acquisto di macchinari utili allo svolgimento delle loro attività, volevano il contrasto alla presenza di cavallette in agricoltura e la riapertura dei punti nascita in montagna. Dal canto suo Forza Italia ha chiesto un sostegno agli Enti locali sui temi dell’inclusività scolastica anche attraverso percorsi scolastici personalizzati partendo da un monitoraggio delle criticità esistenti.

Il Partito democratico, in riferimento agli ordini del giorno presentati dall’opposizione, ha sottolineato l’importanza di arrivare a un testo condiviso da tutta l’Aula, aggiungendo come, su alcuni temi posti dall’opposizione, la Regione non possa vicariare le competenze di altri livelli istituzionali. Sempre relativamente agli ordini del giorno i democratici hanno comunicato come, con un emendamento concordato anche con il Carroccio, sia stato irrobustito l’odg della Lega sull’invasione delle cavallette in Romagna.

Bocciatura netta dell’assestamento è arrivata da Fratelli d’Italia che ha parlato di manovra insufficiente, con la sanità regionale senza le dovute risorse perché il governo nazionale ha preferito continuare a rifinanziare il reddito di cittadinanza. A livello regionale Fdi critica l’assenza di interventi sul tema della semplificazione burocratica e amministrativa.