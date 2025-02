Confronto proficuo oggi al Palazzo della Cooperazione di Bologna tra il consiglio di presidenza di Confcooperative Emilia Romagna e la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Manuela Rontini, che ha illustrato il programma di mandato del presidente Michele de Pascale e il bilancio previsionale approvato ieri dalla Giunta.

“La manovra regionale da 400 milioni di euro rappresenta un male evidentemente necessario. Si tratta di un intervento strutturale non più rinviabile, dovuto alla progressiva riduzione di trasferimenti statali che si registra da anni con diversi Governi, e anche all’impennata di spese, a partire da quella sanitaria, verificatasi a seguito della pandemia. Affinché gli importanti sacrifici chiesti a famiglie, comunità e imprese non siano inutili, è fondamentale mettere in campo un percorso di riforma del sistema sanitario e socio-assistenziale a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle fragilità, così come occorreripensare il sistema di prevenzione e manutenzione del territorio alla luce dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico” ha dichiarato il presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza.

“Le decisioni politiche, in particolare quelle più difficili e dolorose, devono essere fatte in funzione di un miglioramento dei servizi – ha aggiunto Milza -. Confidiamo che la manovra di bilancio della Regione vada proprio in questa direzione, a partire dall’aumento delle risorse per la sanità, per i servizi socio-assistenziali, per il trasporto pubblico locale e per la tutela del territorio; tutti interventi fondamentali per la tenuta della coesione sociale”.

“Segnaliamo però – ha sottolineato Milza – che con l’aumento dell’Irap, tassa calcolata sul costo del lavoro, si penalizzano in particolare le imprese ad alta intensità lavorativa come le cooperative. Pur sapendo che l’Irap rappresenta una delle poche leve a disposizione della Regione, avremmo preferito che si puntasse a colpire la rendita e la speculazione finanziaria. Auspichiamo comunque che questo aumento venga modulato nei suoi effetti in base alle caratteristiche e alla localizzazione delle imprese, così da tutelare quelle presenti nelle aree interne, oltre a prevedere adeguate garanzie nell’accesso al credito a sostegno degli investimenti”.

“Apprezziamo il confronto e l’approccio costruttivo promossi da Confcooperative Emilia Romagna. La manovra di bilancio cerca di rispondere anche ad alcune delle richieste avanzate dalla cooperazione per un miglioramento dei servizi a cittadini e imprese” ha affermato la sottosegretaria Manuela Rontini. “Non si tratta di scelte facili, proprio per questo abbiamo ritenuto di farle a inizio legislatura, per costruire percorsi di riforma adeguati alle grandi sfide che abbiamo davanti”. Per quanto riguarda il Patto per il Lavoro e per il Clima, la sottosegretaria Rontini ha annunciato una revisione sia nelle modalità di funzionamento che nel coinvolgimento e nella corresponsabilità con i vari attori protagonisti.