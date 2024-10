“E’ stata una visita partecipata ed entusiasmante quella del Ministro per l’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini nel tardo pomeriggio di venerdi 25 Ottobre al Bar Nazionale di Piazza del Popolo per inaugurare la campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni regionali nella provincia di Ravenna.

All’incontro, cui ha preso parte anche il Segretario Regionale On. Rosaria Tassinari, sono intervenuti infatti i candidati alle elezioni regionali del partito Fabrizio Dore – Capolista e Segretario provinciale, Antonella Brini, Francesco Ferrini e Diletta Principale.

L’evento, ha segnato l’intensificarsi della campagna elettorale di Forza Italia che vedrà nelle prossime settimane appuntamenti sempre più frequenti.

Nel suo intervento il Ministro si è soffermata sull’intenso lavoro del suo dicastero e sull’importanza del contributo di Forza Italia all’interno del governo Meloni. Molto spazio è stato dedicato all’alluvione e all’impegno che il movimento azzurro sta dedicando alla campagna elettorale per eleggere Elena Ugolini Presidente della Regione Emilia Romagna.”