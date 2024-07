Al via le seconda edizione della Regata Hansa 303 – classe paralimpica -Sabato 6 luglio nelle acque di Marina di Ravenna . Impegnati in prima linea i club e associazioni MARINADO RAVENNA ODV , MARINANDO 2.0 e CVR CIRCOLO VELICO RAVENNATE.

La regata è valevole come 3° prova del Campionato Interzonale per la XI, XII, XIII e XIV Zona FIV

(Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lago di Garda). La Gara si posiziona come penultima del calendario promosso dalla FIV federazione italiana Vela, a cui seguirà l’appuntamento finale del 24-25 agosto – XIII zona c/o Grado (GO) Circolo Organizzatore: LNI sez. Grado

L’appuntamento per gli atleti è fissato alle ore 10.00 per il Coach meeting e a seguire l’attesa della Bandiera Delta per scendere in acqua.

Sono previste in totale 5 prove da disputare nelle giornate tra sabato e domenica, dove alla conclusione della manifestazione, avrà luogo la premiazione all’incirca alle ore 16.00.

I PROTAGONISTI.

Gli atleti che scenderanno in acqua con i colori di Marinando 2.0, sono Nina Corbetta, Jonathan Guli, Paul Mocanu, Gianluca Casadio, Sara Ameur, Giulio Guerrini

Special Guest Marco Rossato, impegnato su tantissimi fronti per promuovere la vela inclusiva, per citarne alcuni: fondatore del “SailAbility Onlus, ha rivestito la carica di presidente della Classe Hansa Italia, attualmente fondatore de “I Timonieri Sbandati A.S.D”.

DOVE

Location d’eccezione: Base nautica e logistica presso il Circolo Velico Ravennate, che ringraziamo infinitamente per il continuo supporto tecnico e logistico. Il Circolo Velico Ravennate è un grande punto di riferimento per l’associazione e le famiglie degli atleti in quanto custode di tutte le imbarcazioni dell’associazione.

Ringraziamo, inoltre, il Comitato dell’XI Zona FIV e l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini che non mancano mai di essere al nostro fianco.

L’IMBARCAZIONE

Regina della regata L’Hansa 303, una delle barche utilizzate da World Sailing per il suo Paralympic Development Program, che mira a diffondere il più possibile la vela tra le persone disabili e riportarla alle paralimpiadi . Questa piccola imbarcazione paralimpica di circa 3 metri e può essere condotta in singolo o in doppio. E’ un deriva estremamente stabile e di semplice utilizzo, in grado di assicurare a principianti ed esperti grande divertimento sia a livello ludico che agonistico.

Le soluzioni progettuali sviluppate dai cantieri Hansa, la rendono estremamente sicura anche in condizioni critiche e permettono anche ai più inesperti di approcciare alla navigazione a vela.

Supporter di questa edizione: Lions club, Unicredit, Unipol Sai, La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Rotary club, le aziende Filippi e Frullà.

A cui Marinando e gli atleti rivolgono i più sentiti ringraziamenti.

MARINANDO 2.0 mission:

Marinando 2.0 APS-ASD nasce per diffondere lo sport della vela a 360°.

Fin dalla sua nascita l’associazione assume due anime: la prima sportiva dilettantistica-agonistica con l’obiettivo di promuovere una cultura dello sport accessibile, inclusiva, alla portata di tutti. La seconda a carattere sociale: la vela che si fa strumento, veicolo di obiettivi educativi e riabilitativi.

La nostra scuola vela, affiliata alla FIV- Federazione Italiana Vela, si trova a Marina di Ravenna. Il nostro team di Istruttori Federali altamente qualificati vi aspetta per insegnarvi le basi della navigazione a vela, per farvi scoprire tutti i segreti della navigazione d’altura o per introdurvi al fantastico mondo delle regate.