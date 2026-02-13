In vista del Referendum sulla Giustizia, l’Azione Cattolica della diocesi di Faenza-Modigliana e l’AGESCI – Zona Ravenna-Faenza propongono due momenti di approfondimento e confronto aperti alla cittadinanza.
Giovedì 19 febbraio, ore 20.45 , nella sede AC (Via Castellani 35, Faenza): incontro con il Prof. Leonardo Pierdominici, professore di diritto pubblico comparato (Unibo).
Domenica 1 marzo, ore 20.30, al Teatro dei Filodrammatici L. A. Mazzoni (Viale Stradone 7, Faenza): dibattito con interventi di magistrati e avvocati.
Due opportunità per ascoltare punti di vista diversi e chiarire i contenuti del Referendum.
Entrambi gli incontri prevedono:
- introduzione degli organizzatori;
- incontro/dibattito;
- domande.