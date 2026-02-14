Libera contro le mafie Ravenna organizza un appuntamento in vista del Referendum sulla Giustizia. L’incontro, in programma il 20 febbraio, all’hotel Cappello, alle 18, ha il titolo: “La Costituzione come via maestra: NO alla Riforma Nordio”.

“Un incontro pubblico per comprendere le ragioni del NO alla Riforma Nordio, andando oltre slogan e semplificazioni e prendendo le distanze da un dibattito politico troppo spesso ridotto a una contrapposizione superficiale” spiega l’associazione.

“Un confronto che entra nel cuore dei contenuti, con rigore, coscienza costituzionale e attenzione alla realtà dei fatti.

Un dialogo costruttivo tra voci autorevoli della giustizia: un’occasione di confronto serio e approfondito sui contenuti reali della riforma e sulle sue possibili conseguenze sullo Stato di diritto e sui diritti dei cittadini”.

Interverranno:

        Il Prof. Renzo Orlandi, già ordinario di Procedura Penale presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, firmatario del documento in cui si esprime forte contrarietà alla riforma costituzionale, sottoscritto da numerosi docenti di diverse università italiane.

        Il Dott. Emanuele Picci, magistrato e presidente dell’ANM Forlì-Cesena, da tempo impegnato nell’illustrare ai cittadini i possibili rischi della riforma.

        L’Avv. Paolo Gambi, patrocinante in Cassazione, portavoce per Ravenna del Comitato Avvocati per il No.

        Il Dott. Francesco Coco, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna e componente dell’ANM Ravenna.

Modera il dibattito il Dott. Giuseppe Seminerio, del coordinamento di Libera Ravenna.

Porteranno i saluti introduttivi Carlo Giannelli Garavini, referente provinciale di Libera Ravenna, e Maria Paola Patuelli, rappresentante del Comitato per il No Ravenna.

