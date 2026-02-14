Libera contro le mafie Ravenna organizza un appuntamento in vista del Referendum sulla Giustizia. L’incontro, in programma il 20 febbraio, all’hotel Cappello, alle 18, ha il titolo: “La Costituzione come via maestra: NO alla Riforma Nordio”.

“Un incontro pubblico per comprendere le ragioni del NO alla Riforma Nordio, andando oltre slogan e semplificazioni e prendendo le distanze da un dibattito politico troppo spesso ridotto a una contrapposizione superficiale” spiega l’associazione.

“Un confronto che entra nel cuore dei contenuti, con rigore, coscienza costituzionale e attenzione alla realtà dei fatti.

Un dialogo costruttivo tra voci autorevoli della giustizia: un’occasione di confronto serio e approfondito sui contenuti reali della riforma e sulle sue possibili conseguenze sullo Stato di diritto e sui diritti dei cittadini”.

Interverranno:

– Il Prof. Renzo Orlandi, già ordinario di Procedura Penale presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, firmatario del documento in cui si esprime forte contrarietà alla riforma costituzionale, sottoscritto da numerosi docenti di diverse università italiane.

– Il Dott. Emanuele Picci, magistrato e presidente dell’ANM Forlì-Cesena, da tempo impegnato nell’illustrare ai cittadini i possibili rischi della riforma.

– L’Avv. Paolo Gambi, patrocinante in Cassazione, portavoce per Ravenna del Comitato Avvocati per il No.

– Il Dott. Francesco Coco, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna e componente dell’ANM Ravenna.

Modera il dibattito il Dott. Giuseppe Seminerio, del coordinamento di Libera Ravenna.

Porteranno i saluti introduttivi Carlo Giannelli Garavini, referente provinciale di Libera Ravenna, e Maria Paola Patuelli, rappresentante del Comitato per il No Ravenna.