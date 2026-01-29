Si è costituito anche a Lugo, il Comitato locale “SISepara”, articolazione del Comitato

Nazionale promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi.

Il Comitato sostiene il “Sì” al referendum sulla Giustizia, in programma il 22-23 marzo 2026.

Fanno parte del comitato lughese rappresentanti del mondo della cultura e delle arti, imprenditori, pensionati e liberi professionisti, fra i quali figurano alcuni avvocati.

Davide Aleotti è stato scelto dai promotori del Comitato per assumere la carica di presidente.

“Lo scopo del Comitato per il “Sì” al referendum è quello di contribuire ad informare i cittadini sul significato del voto.

L’espressione consapevole del voto necessita di adeguata illustrazione e questo è il motivo che ha spinto i promotori all’organizzazione del Comitato per fare conoscere le motivazioni sottese al “Sì”.