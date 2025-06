Sono 3,3 milioni gli elettori che oggi e lunedì sono chiamati in Emilia-Romagna alle urne per i referendum.

Si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Per la precisione, secondo i dati diffusi dalla Regione, gli iscritti alle liste elettorali sono 3.370.692, di cui 1.640.313 uomini e 1.730.379 donne, che voteranno in 4.537 sezioni elettorali.

Gli elettori ammessi a votare fuori sede, sperimentazione confermata dopo le europee dell’anno scorso, sono 12.707, di cui 4.620 per motivi di lavoro, 8.366 per motivi di studio e 81 per cure mediche.

Gli elettori emiliano-romagnoli iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero sono invece 219.812.

fonte Ansa