Il Comitato di Faenza per la valorizzazione e la difesa della Costituzione, in collaborazione con Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna, organizza un incontro pubblico:

mercoledì 16 settembre ore 20.30,

via San Giovanni Bosco, 1 48018 Faenza (Ra)

Faventia Sales aula 4

“Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: cosa devi sapere per un NO consapevole” il titolo dell’iniziativa a cui parteciperanno Ivano Marescotti e Marco Giornelli (Rappresentante dei democratici per il NO)

Coordina il dibattito Antonella Baccarini (pres. Comitato di Faenza)