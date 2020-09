Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto in occasione del referendum del 20 e 21 settembre presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

Pertanto, coloro che si trovino nelle condizioni sopra descritte e siano interessati ad avvalersi di tale possibilità devono far pervenire al Comune una dichiarazione di attestazione della volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio. Il modulo è scaricabile da questo link https://bit.ly/2ZjqkL5

Alla dichiarazione devono essere allegati:

certificato attestante l’esistenza delle suddette condizioni, rilasciato da funzionario medico designato dai competenti organi della Azienda Usl, in data non anteriore al 6 settembre 2020

copia del documento di identità del dichiarante

copia della tessera elettorale.

La dichiarazione e la documentazione allegata devono pervenire all’Ufficio entro domani, martedì 15 settembre 2020, al seguente indirizzo elettorale@comune.ravenna.it