Domenica 12 giugno si vota per i cinque referendum abrogativi in materia di giustizia. Le operazioni di voto inizieranno alle 7 e termineranno alle 23. Gli elettori potranno votare nei 165 seggi del territorio comunale.

Si tratta della diciottesima tornata referendaria abrogativa nella storia della Repubblica Italiana (tante sono le occasioni per le quali gli elettori sono stati chiamati alle urne dal 1974); nello specifico i cinque quesiti al voto riguardano:

Incandidabilità dopo la condanna: il referendum chiede di abrogare la parte della legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi. Separazione delle carriere: si chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa. Riforma Consiglio Superiore della Magistratura: si chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura. Custodia cautelare durante le indagini: si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo. Valutazione degli avvocati sui magistrati: il referendum chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

Il quorum

Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022.

I cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) possono votare all’estero.

Come si vota

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza.

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata

apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore

Rilascio tessere elettorali e aperture straordinarie degli uffici dedicati

Con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini che devono rinnovare la tessera elettorale, è stata disposta l’apertura straordinaria dello sportello elettorale (rilascio tessere elettorali) nel salone dell’anagrafe secondo i seguenti orari:

Venerdì 10 giugno: 8 – 18 (orario continuato);

sabato 11 giugno: 8 – 18 (orario continuato);

domenica 12 giugno: 7 – 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni).

Nella giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 è previsto anche il servizio straordinario per il rilascio della Carta di Identità.

Anche gli Uffici decentrati presteranno attività di supporto all’ufficio elettorale per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali.

Di seguito gli orari delle varie sedi:

Ufficio di via Maggiore 120:

sabato 11 giugno: 8/13

domenica 12 giugno: 7.30/13.30 con orario continuato; tel. 0544/482043-482044

Ufficio di via Aquileia 13:

sabato 11 giugno: 8/13

domenica 12 giugno: 7.30/13.30 con orario continuato; tel. 0544/482323-482509

I seguenti uffici del forese effettueranno regolare apertura sabato 11 giugno e saranno aperti in via straordinaria domenica 12 giugno dalle 7.30 alle 13.30 per il rilascio di duplicati tessere elettorali ed eventuali documenti di identità:

Ufficio Sant’Alberto – via Cavedone 37: 0544/485690-485691

Ufficio Mezzano – piazza della Repubblica 10: 0544/485670-485671

Ufficio Piangipane – piazza XXII Giugno 6: 0544/485750-485751

Ufficio Roncalceci – via Sauro Babini 184: 0544/485710-485711

Ufficio San Pietro in Vincoli – via Pistocchi 41/a: 0544/485772-485773

Ufficio Castiglione – via Vittorio Veneto 21: 0544/485731-485732

Ufficio Marina di Ravenna – largo Magnavacchi 5 (ex piazzale Marinai d’Italia): 0544/485791-485793

La reception di via D’Azeglio 2 rimarrà invece aperta per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali sabato 11 giugno dalle 8 alle 13 e domenica 12 giugno dalle 8 alle 20.

Disabili e persone anziane con difficoltà di deambulazione, che non hanno ricevuto la tessera elettorale, possono telefonare all’Ufficio elettorale per chiederne la consegna al proprio domicilio.