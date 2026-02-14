Domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23, dalle 7 alle 15, si terrà un referendum costituzionale in materia di giustizia.

Per cosa si vota

Si tratta di un referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione: serve cioè a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento che riguarda l’ordinamento giudiziario.

Questo il quesito a cui saranno chiamati a rispondere gli elettori:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”.

Come si vota

Apponendo un segno sul “SI” si approva il testo di modifica della Costituzione.

Apponendo un segno sul “NO” si respinge il testo di modifica della Costituzione.

Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio.

L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Quorum non previsto

Per la validità dei referendum costituzionali non è previsto alcun quorum di partecipazione.

Chi vota

Per le consultazioni referendarie votano gli iscritti nelle liste elettorali, che avranno compiuto il 18° anno di età entro domenica 22 marzo compresa.

Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale del comune nelle cui liste si è iscritti.

Per alcune categorie di elettori la legge prevede modalità di voto con procedura speciale:

i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia e al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio;

i componenti dei seggi, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e i rappresentanti dei comitati promotori dei referendum sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;

i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;

i detenuti ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;

i marittimi e gli aviatori impossibilitati a votare nel comune di residenza possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

Voto degli italiani residenti o temporaneamente all’estero

In occasione del referendum i cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ricevendo a casa un plico con la scheda, salvo che abbiano esercitato l’opzione per votare in Italia oppure risiedano in stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza.

Anche gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum, nonché i familiari con loro conviventi, votano per corrispondenza se hanno presentato apposita domanda entro il 18 febbraio.

Votano per corrispondenza anche determinate categorie di cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

La richiesta deve pervenire direttamente al Comune di Ravenna, entro il 18 febbraio via posta, posta elettronica anche non certificata, o recapitata a mano anche tramite terze persone.

Gli indirizzi sono: Comune di Ravenna – viale Berlinguer 30 – 48124, Ravenna, elettorale@comune.ra.it

La dichiarazione di opzione di voto per corrispondenza deve essere compilata e inviata allegando copia del documento d’identità valido dell’elettore e deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale.

Il modulo di domanda è scaricabile dal seguente link: https://dait.interno.gov.it/documenti/refendum2026-modello-opzione-temporanei-estero.pdf

Documenti per votare

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante.

In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso:

uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità;

un altro elettore del comune (conosciuto al seggio e provvisto di documento di identificazione) che ne attesti l’identità.

Sulla tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta votazione, la data della votazione e il bollo della sezione.

Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti i 18 spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale.

Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Tessera elettorale: modalità rilascio e aggiornamento

La tessera viene consegnata direttamente all’indirizzo dei nuovi elettori attraverso il servizio postale o tramite incaricati comunali.

Per i cittadini trasferitisi da altro comune, il Comune di Ravenna provvede alla consegna, tramite raccomandata postale, di una nuova tessera elettorale.

In caso di mancato recapito, sarà possibile ritirare le tessere non consegnate direttamente presso l’ufficio elettorale.

Per il solo cambio di abitazione all’interno del territorio comunale, sarà cura dell’ufficio elettorale inviare per posta un tagliando adesivo contenente i dati aggiornati con l’indicazione della nuova sezione, che il titolare incollerà sulla tessera negli appositi spazi.

La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto.

Tessera elettorale: esaurimento – deterioramento – smarrimento – furto

In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione, oppure deterioramento, smarrimento o furto il cittadino deve richiedere un duplicato della tessera allo sportello polifunzionale in viale Berlinguer 30 – piano terra o presso uno degli uffici decentrati delle ex Circoscrizioni.

Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente.

Documentazione da esibire:

se allo sportello si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera: documento di identità personale; tessera elettorale esaurita.

se allo sportello non si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera: fotocopia di un documento di identità del diretto interessato; tessera elettorale esaurita; delega al ritiro del duplicato, firmata e non autenticata.

Solo in caso di smarrimento o furto va compilata e sottoscritta dal diretto interessato una domanda su modulo prestampato (che sostituisce la denuncia presso i Carabinieri o la Polizia di Stato) disponibile presso gli uffici stessi o scaricabile dal seguente link: https://comune.ravenna.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/richiedere-il-duplicato-della-tessera-elettorale/

Se la tessera è deteriorata, il cittadino deve riconsegnare quella in suo possesso.

Orari di apertura sportelli comunali durante il periodo delle consultazioni

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati e il rilascio delle carte di identità, lo Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe) di viale Berlinguer 30 rimarrà aperto:

venerdì 20 marzo dalle 8 alle 18;

sabato 21 marzo dalle 8 alle 18;

domenica 22 marzo dalle 7 alle 23;

lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Il servizio straordinario per il rilascio delle carte d’identità è previsto per domenica 22 marzo dalle 7 alle 18.30.

Disabili e persone anziane con difficoltà di deambulazione, che non hanno ricevuto la tessera elettorale, possono telefonare all’ufficio elettorale (0544 482283) per chiedere la consegna della stessa presso il proprio domicilio.

Sarà possibile ottenere un duplicato della tessera elettorale anche presso gli uffici del servizio Decentramento che rimarranno aperti con le seguenti modalità:

sede centrale – via Massimo D’Azeglio 2 a Ravenna (presso la reception):

– da lunedì 16 marzo a venerdì 20 marzo dalle 8 alle 13

– lunedì 23 marzo dalle 8 alle 13

uffici decentrati di città (via Maggiore 120 e via Aquileia 13):

– sabato 21 marzo dalle 8 alle 14

– domenica 22 marzo dalle 8 alle ore 14

– lunedì 23 marzo dalle 8 alle 14

uffici decentrati di Sant’Alberto (via Cavedone 37), Piangipane (piazza XXII Giugno 6), Roncalceci (via Sauro Babini 184), Castiglione di Ravenna (via Vittorio Veneto 21):

– sabato 21 marzo dalle 8 alle 14

– domenica 22 marzo dalle 8 alle 14

– lunedì 23 marzo dalle 8 alle 14

uffici decentrati di Mezzano (piazza della Repubblica 10), San Pietro in Vincoli (via Pistocchi 41/a) e Marina di Ravenna (largo Magnavacchi 5):

– sabato 21 marzo dalle 8 alle 14

– domenica 22 marzo dalle 8 alle 20

– lunedì 23 marzo dalle 8 alle 14

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (legge 15/1/1991, n. 15)

Tutte le sezioni elettorali del Comune di Ravenna sono accessibili da parte degli elettori non deambulanti. Comunque, nell’eventualità che la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti gli elettori non deambulanti sia momentaneamente inaccessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del comune situata in una sede esente da barriere architettoniche. L’elettore dovrà esibire una attestazione medica rilasciata dall’Autorità sanitaria locale (anche in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente speciale di guida in modo che, dalla documentazione esibita, risulti l’impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta.

Per lo scopo, sono state individuate alcune sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote. Qui l’elenco: https://comune.ravenna.it/wp-content/uploads/2026/02/Seggi-facilitati.pdf

Voto degli elettori affetti da infermità fisica

Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto per grave infermità possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

Se l’impedimento è a carattere permanente, la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.

Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dall’Ausl.

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto: la categoria dei ciechi civili; gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità.

Si rammenta che l’impedimento ad una autonoma e valida espressione del voto deve essere di natura fisica e tale da non consentire l’atto materiale di apposizione del voto sulla scheda elettorale.

Per altre informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale: viale Berlinguer 30, 0544 482283.