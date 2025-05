Non solo alluvione, non solo campagna elettorale, nella sua visita fra Faenza e Ravenna il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha affrontato anche il tema del referendum dell’8 e 9 giugno. Conte ha invitato i cittadini a recarsi alle urne per esprimere le loro preferenze. Chiara la posizione dei 5 Stelle sui quesiti referendari