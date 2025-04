Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali nel Comune di Faenza possono dare la propria disponibilità a svolgere l’attività di scrutatore in occasione delle prossime consultazioni nei giorni di sabato 7 giugno 2025 (dalle ore 16:00 alle 18:00 circa) domenica 8 giugno 2025 (dalle ore 7:00 alle 23:00 circa) e lunedì 9 (dalle 7:00 fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio).

Il Comune di Faenza rende noto che, in occasione della nomina degli scrutatori per le prossime consultazioni del 8 e 9 giugno 2025, la Commissione Elettorale Comunale intende riconoscere la precedenza a coloro che sono già iscritti nell’albo degli scrutatori e che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupati; soggetti in mobilità; cassintegrati; studenti.

La cittadinanza è invitata a comunicare la propria disponibilità all’ufficio Elettorale, entro il 5 maggio 2025, dal portale dei Servizi Demografici a cui si accede con le credenziali SPID, CIE O CNS, a mezzo posta elettronica ( elettorale@comune.faenza.ra.it ), o presentandosi direttamente all’ufficio elettorale – piazza Rampi n. 2 – Faenza.

Il modello per la domanda è disponibile presso l’ufficio elettorale o negli allegati dell’avviso pubblicato sul sito web del Comune di Faenza.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.

Per eventuali informazioni rivolgersi, anche telefonicamente, all’ufficio Elettorale: 0546 691613.