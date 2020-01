Recupero palazzi storici: il Comune continua con la sinergia pubblico-privato

La discussione attorno al recupero di Palazzo Ghigi, all’eventualità di un progetto di restauro portato avanti con fondi pubblici e privati per dare vita ad una nuova realtà mista, è stato spunto di riflessione con l’assessore Massimo Cameliani per fare il punto sulla sinergia con i privati messa in piedi in questi anni dal Comune di Ravenna. Qualora venga recuperato, infatti, Palazzo Ghigi sarà l’ultimo esempio di una collaborazione fra l’amministrazione comunale e aziende private per il recupero di palazzi storici della città. Palazzo Rasponi e Mercato Coperto sono i due esempi più lampanti di questa collaborazione. Ma diversi sono in realtà i progetti realizzati e ancora da studiare