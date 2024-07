Recupero Castel Raniero: il Comune vorrebbe assegnare i lavori entro fine anno

Il Comune di Faenza vorrebbe assegnare entro fine anno i lavori per il recupero della colonia di Castel Raniero. Procede a rilento la burocrazia attorno al grande progetto che vorrebbe restaurare il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sulle prime colline faentine. Il condizionale è d’obbligo, poiché lo stanziamento dei fondi da parte del Ministero della Cultura risale al 2020. Con la guerra in Ucraina, i prezzi in edilizia sono notevolmente aumentati e sicuramente i 3 milioni e 700 mila euro destinati al rudere non saranno sufficienti per una riqualificazione completa.