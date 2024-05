Nella serata di venerdì 25 maggio la sala operativa della Guardia Costiera di Ravenna è stata avvisata da due cittadini che passeggiavano lungo la banchina di via Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna per la presenza di una tartaruga marina in difficoltà che galleggiava nelle acque del porto. Il gommone della Guardia Costiera GC B141, giunto sul luogo, ha ritrovato la tartaruga nei pressi dello specchio acqueo antistante la centrale termica Teodora, all’interno del porto di Ravenna.

Con l’ausilio del personale specializzato del Centro di Recupero CESTHA di Marina di Ravenna, la giovane Caretta Caretta è stata recuperata a bordo.

La disavventura di Sally, così chiamata da coloro che l’hanno ritrovata, lunga circa 40 cm, si è conclusa con un’immediata visita sul posto della dottoressa Sara Segati di CESTHA: l’aimale era disorientato e debilitato.

Nella stessa serata la tartaruga è stata affidata alle cure del Centro CESTHA di Marina di Ravenna per consentirne, al termine del percorso di riabilitazione, il ritorno in libertà nel nostro mare.

È importante che ogni avvistamento di animali marini delle specie protette in difficoltà venga segnalato alla Guardia Costiera affinché possano essere messi in atto i necessari e tempestivi interventi.