Il Collocamento mirato di Ravenna, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Faenza, organizza un Recruiting day dedicato alle persone con disabilità e alle imprese del territorio soggette agli obblighi della Legge 68/1999.

L’iniziativa si terrà mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 14.30, presso il Centro per l’impiego di Faenza (Via S. Silvestro 3), con possibilità di partecipazione anche da remoto tramite il link che verrà fornito agli iscritti.

Protagoniste dell’evento saranno due realtà imprenditoriali del territorio, Granfrutta Zani Soc. Coop. Agr. e Mespic S.r.l., interessate a incontrare potenziali candidati e candidate per nuove opportunità occupazionali.

Il Recruiting day offrirà ai partecipanti l’occasione di conoscere da vicino le imprese presenti, approfondire i profili professionali ricercati, consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere brevi colloqui conoscitivi in modalità speed interview.

Chi parteciperà da remoto potrà inviare il proprio CV entro il 1° dicembre 2025 all’indirizzo arlravenna.cv@regione.emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto della mail l’azienda e la posizione o le posizioni d’interesse.

Posizioni ricercate:

Granfrutta Zani Soc. Coop. Agr. (Faenza): cernitore/cernitrice, addetto/a al facchinaggio, carrellista.

Mespic S.r.l. (Faenza): montatore/montatrice meccanico/a, disegnatore/disegnatrice CAD, impiegato/a amministrativo/a.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il form online disponibile al link: https://regioneer.it/Recruiting-Faenza-CM-Form.

Si consiglia di presentarsi con un curriculum vitae aggiornato.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego di Faenza al numero 0546 689601 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) oppure scrivere aimpiego.faenza@regione.emilia-romagna.it.

L’iniziativa rientra tra le azioni promosse dall’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e rafforzare il dialogo tra servizi per l’impiego e sistema produttivo locale.

Mercoledì 26 novembre alle 14.30 📍 Centro per l’Impiego di Faenza, Via S. Silvestro 3 🌐 Possibilità di partecipare anche da remoto