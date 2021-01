Recovery Fund. D’Angelo (Flc-Cgil): “Salvaguardare e rendere prioritario il mondo della scuola pubblica con investimenti”

Oggi pomeriggio Priorità Alla Scuola, insieme ai COBAS Scuola, organizza presidi, manifestazioni e assemblee pubbliche in 24 città italiane davanti agli Uffici scolastici regionali e provinciali. Si chiede un adeguato finanziamento della scuola pubblica tramite il Recovery Fund.

Aderiscono alla mobilitazione anche FLC-CGIL, UIL, CNPS, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo.

Il presidio in Emilia-Romagna si terrà quindi a Bologna, alle ore 15.30, davanti all’Ufficio Scolastico Regionale in via de’ Castagnoli 1.