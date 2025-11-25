Domenica mattina si è disputata la quarta edizione della “10 Km Città di Faenza”, un appuntamento ormai riconosciuto e capace di richiamare un grande pubblico di atleti e appassionati. Il nuovo tracciato ha premiato l’impegno dello staff tecnico e dei volontari portando questa quarta edizione della “10 Km Città Di Faenza”, organizzata da Atletica 85 Faenza, al record di presenze.

Più di 1100 partecipanti, di cui 500 competitivi, che si sono dati battaglia sul nuovo percorso caratterizzato da lunghi rettilinei, che hanno permesso ottimi tempi finali anche grazie alla presenza di atleti di primo livello locale.

Podio assoluto per Ricciardi Luis Matteo (Dinamo Running 31’21), Bonolo Andrea (Dinamo Running, 31’49), Casadei Federico (Avis Castel San Pietro, 32’24). Per le donne Pierli Fiorenza (Atletica 85 Faenza, 37’21), Giannoni Marta (Acquadela, 37’53), Lanzi Agnese (Edera Forlì, 37’59).

Il migliore tra i portacolori di Atletica85 è stato Lorenzo Poli, autore di una prova brillante chiusa in 34’02”, risultato che gli è valso l’ottavo posto assoluto. Subito dietro, il giovane Pietro Panzavolta ha confermato personalità e continuità chiudendo in 35’52”. La gara ha visto poi le buone prove di Nicolas Mazzotti in 37’20”, ed Edoardo Carapia in 37’26”, tutti capaci di mantenere ritmi elevati lungo i rettilinei del nuovo tracciato. A seguire, una gara solida per Loukili Anwar Abdolah che ha concluso in 38’19”, mentre Claudio Cimatti ha fermato il cronometro a 38’50”, poco davanti a Federico Bernabei, arrivato in 38’54”. In chiusura della top ten societaria, Abdoul Aziz Fall ha tagliato il traguardo in 39’03” e Luca Cattani ha completato la sua prova in 39’27”.

Grande protagonista della giornata è stata Fiorenza Pierli, capace di imporsi come prima donna assoluta grazie a un ottimo 37’21”, confermando il suo eccellente stato di forma. Dietro di lei, Gloria Venturelli (38’05”) e Mariarosaria Valente (38’13”). Silvia Laghi ha chiuso in 40’10”, mentre la giovane Daria Badiali ha fatto registrare un convincente 40’31”, a testimonianza della buona crescita del settore femminile. Completano le prime dieci di Atletica 85 Veronica Paciniin 42’18”, Nicoletta Pasello in 42’33”, Susi Frisoni in 43’51”, Eva Toccafondi in 45’55” e Sara Bagnari in 44’41”, protagoniste di prove generose e condotte con determinazione.

Una menzione speciale merita Lucia Soranzo: con il suo 48’40” ha stabilito la nuova miglior prestazione italiana di categoria F75 , un risultato che emoziona.