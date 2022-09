Recluse: a Palazzo Rasponi la tavola rotonda e la mostra dedicate alle carceri femmili

Il racconto del carcere femminile, la vita dei detenuti e di chi lavora in prigione. A Palazzo Rasponi di Ravenna è andata in scena la tavola rotonda “Recluse. Donne nelle carceri italiane” dedicata ai tanti temi che quotidianamente attraversano la realtà delle case circondariali. Organizzata dai periodici diocesani Risveglio, Corriere Cesenate e Il Piccolo, la tavola rotonda ha visto la partecipazione di direttrici di penitenziari, magistrati di sorveglianza, ex detenuti, autorità civili e religiose e si è conclusa con l’inaugurazione della mostra “Domani faccio la brava. Donne e madri nelle carceri italiani” del fotografo ravennate Giampiero Corelli, dal 2008 impegnato in lavori all’interno delle strutture detentive.

La mostra presenta una seconda esposizione di fotografie al Darsenale, in viale Giovanna Bosi Maramotti