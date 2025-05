“È nostra intenzione adottare un piano straordinario per la sistemazione, la riqualificazione e lo sviluppo degli impianti sportivi comunali, aumentare i contributi alle società sportive ravennati, oggi in forte difficoltà, e creare una card sport per agevolare le famiglie e garantire ai giovani dai 6 ai 18 anni l’accesso alle attività sportive, con particolare attenzione ai minori con disabilità.

La valorizzazione e la crescita dello sport sono per noi de La Pigna un aspetto fondamentale, soprattutto per la crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.

A Ravenna, negli ultimi anni, lo sport è stato progressivamente accantonato; le risorse per la manutenzione degli impianti sportivi e i contributi alle società sportive sono state drasticamente ridotte.

Il risultato: impianti sportivi sempre più decadenti, società sportive in difficoltà economiche, aumento delle quote per le famiglie.

E quest’ultimo aspetto produce come effetto l’abbandono della pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

Questa situazione va assolutamente cambiata.

È necessario aumentare le risorse e programmare gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione da destinare agli impianti sportivi in base alle priorità che devono essere definite valutando lo stato di ogni singolo impianto e il numero degli atleti che ne usufruiscono.

A questo proposito, intendiamo costituire la Consulta Comunale dello Sport, alla quale potranno aderire tutte le associazioni sportive operanti nel Comune di Ravenna.

La Consulta comunale dello sport, a nostro avviso, deve avere l’obiettivo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell’associazionismo sportivo riconosciuto che opera sul territorio comunale.

Deve avere poteri consultivi e propositivi nella promozione e programmazione sportiva e del tempo libero, sul mantenimento in efficienza e l’utilizzo delle strutture sportive comunali, sullo sviluppo del patrimonio sportivo comunale e sull’organizzazione di manifestazioni a sostegno delle associazioni sportive.

Si tratta di istituire uno strumento che consenta un rapporto e un confronto stabile tra il Comune di Ravenna e il mondo dello sport ravennate.

E poi una Card sport comunale per consentire a tutti i giovani di poter praticare sport grazie a un contributo a fondo perduto, a rimborso totale o parziale, delle spese sostenute per le attività sportive, agevolando le famiglie.

La card sport è uno strumento per dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 18 anni compiuti di praticare l’attività sportiva che preferiscono.

Le famiglie ravennati avrebbero così l’accesso alla Card in base all’Isee, agevolando quelle che appartengono a fasce di reddito medio-basse, consentendo a tutti l’accesso allo sport, definendo una priorità per i minori con disabilità fisico-motoria, visiva, uditiva e intellettiva.

Fare attività sportiva è diventato un privilegio. Il nostro obiettivo è aiutare le famiglie e i nostri ragazzi, perché lo sport è fondamentale per la loro crescita.

Infine, intendiamo aumentare i contributi alle società sportive, anche per aiutare tutte quelle che società che custodiscono impianti sportivi ad affrontare i costi esorbitanti di gestione.”

Veronica Verlicchi

Candidata a Sindaco di Ravenna La Pigna

Stefano Recine

Candidato consigliere comunale La Pigna