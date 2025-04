“Lo sport rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini di tutte le età ed in particolare per ragazzi e bambini.

Promuovere la pratica sportiva, l’aggregazione sociale e uno stile di vita sano fra i giovani deve essere una delle priorità dell’amministrazione comunale.

Negli ultimi anni, la pressoché totale mancanza di manutenzione agli impianti sportivi comunali ha determinato un avanzato stato di degrado. Ad oggi vi è un’urgente necessità di interventi di manutenzione sugli impianti sportivi comunali per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi dedicati all’attività fisica e al benessere della comunità.

Questi spazi sono vitali per la crescita dei ragazzi, per la salute dei nostri adulti e per l’inclusione sociale. Ignorare le necessità di manutenzione significherebbe compromettere la sicurezza degli utenti e la funzionalità di strutture preziose.

Durante alcuni sopralluoghi ho avuto modo di verificare diverse problematiche che includono, a titolo esemplificativo:

usura delle pavimentazioni e delle attrezzature;

necessità di interventi strutturali: alcune aree degli impianti richiedono riparazioni più importanti per garantire la stabilità e l’agibilità degli spazi.

efficienza energetica: interventi di riqualificazione possono migliorare l’efficienza energetica degli impianti, riducendo i costi di gestione e l’impatto ambientale.

La lista civica La Pigna consapevole dell’importanza di questi interventi e la Giunta del Sindaco Veronica Verlicchi si impegnerà per individuare le risorse necessarie e definire un piano di manutenzione efficace e prioritario. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità impianti sportivi sicuri, moderni e funzionali, in grado di continuare a svolgere un ruolo centrale nella promozione dello sport e del benessere a Ravenna.

Investire nella manutenzione dei nostri impianti sportivi significa investire nel benessere e nell’educazione della comunità.

Stefano Recine – Candidato al Consiglio comunale -Lista civica La Pigna