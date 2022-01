Proseguono i lavori di ristrutturazione di via San Mama, che comprendono la realizzazione di una pista ciclabile, intervento da 600mila euro fondamentale per rendere più sicura la circolazione di pedoni e ciclisti.

Lunedì 24 gennaio partirà la quarta fase del cantiere, quella che interessa il tratto via Cassino – rotonda Irlanda e che comporterà, da martedì 25, l’istituzione del senso unico nella medesima direzione, cioè da via Cassino verso la rotonda Irlanda.

Contestualmente, sempre da martedì 25, sarà attuata, in via sperimentale, con monitoraggio delle eventuali criticità che potessero derivarne dal punto di vista della sicurezza della circolazione, l’apertura di via Punta Stilo, con ingresso da viale Berlinguer, finalizzata a favorire l’accesso alla zona di via Cassino/Montanari seguendo il precorso viale Berlinguer (direzione di marcia rotonda Irlanda – viale Randi), via Punta Stilo, piazza Brigata Pavia, via Cassino.

Per quanto riguarda l’intervento complessivo relativo a via San Mama, si prevede che sia ultimato entro febbraio, con la sola eccezione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e della segnaletica, che si prevede di completare entro marzo.

Per quanto riguarda invece l’istituzione del doppio senso in vicolo Plazzi, i servizi Strade e Viabilità hanno già calendarizzato, per il 28 gennaio, una prova di manovra, per la quale verrà impiegato un autobus e che si svolgerà con l’ausilio della Polizia locale. In quella giornata dovranno essere spostati i cassonetti e sarà vietata la sosta. Successivamente si prevede il completamento della progettazione del doppio senso, che dopo l’approvazione da parte della giunta si conta di attuare intorno alla metà di marzo.