2 miliardi di persone contattate con picchi nei Paesi anglosassoni come UK, Usa, Australia e tutta l’area del Commonwealth fino all’India e i Paesi dell’Estremo Oriente come Cina e Giappone, per non parlare dell’Europa. Tra servizi e dirette tv, presenze nei più importanti social, commenti su forum online e siti d’informazione e articoli sulla carta stampata, il viaggio dei reali inglesi, secondo una stima di Omnicom Media Group, centro media quotato in borsa che elabora per conto del quotidiano Libero i dati Auditel, alla vigilia di una stagione turistica molto promettente che già per il prossimo ponte pasquale prevede un +17% dei pernottamenti con la quota degli ospiti internazionali al 77% (+18% sul 2024), è una promozione indiretta che potrebbe determinare un ulteriore +5% delle presenze con picchi del +10% nelle zone toccate dalla coppia, ovvero Roma e Ravenna. In termini di GRP (la misurazione dell’impatto di una campagna, di un annuncio pubblicitario o di un evento su un target pubblico) si stima una resa di un investimento pari a 500 milioni di euro (calcolata sull’audience degli oltre 100 Paesi in cui si è data notizia del viaggio reale in Italia). Da non sottovalutare, poi, sempre secondo Omnicom Media Group, l’impatto dell’evento sugli ascolti tv, a partire dagli speciali del Tg1 di martedì e mercoledì mattina che hanno trasmesso in diretta gli incontro di Carlo e Camilla col Presidente Mattarella e la Premier Meloni ottenendo picchi di 1,5 milioni di spettatori e del 25% di share. Ma tutti i format hanno beneficiato della presenza della “Royal Couple” in particolare Tg1 e Tg2, con aumenti di oltre un punto di share, il Tg5 con mezzo punto in più, “Studio Aperto” su Italia 1 con 1 punto in più così come il Tg4, pure le all news Rainews24, TgCom24 e SkyTg24 con lunghe dirette hanno registrato incrementi di quasi un punto di share; e poi anche i talk pomeridiani con “La vita in diretta” su Rai 1 a picchi del 24% di share, “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 ha incrementato di almeno un punto di share, “La volta buona” su Rai 1 quasi un punto in più.