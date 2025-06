È arrivata oggi nella sede del produttore dei Santa Balera e del MEI, Giordano Sangiorgi, una lettera di ringraziamento da Buckingham Palace. Il gruppo musicale aveva regalo al sovrano inglese un proprio cd in occasione della visita di Stato a Ravenna.

La lettera riporta l’entusiamo di Re Carlo verso la tutela del patrimonio culturale musicale ed è stata inviata dal Capo della Corrispondenza Reale:

“È stato molto interessante conoscere qualcosa in più sul Liscio e sul vostro impegno nel preservare il patrimonio culturale attraverso la musica. Posso dirvi che Sua Maestà è stato profondamente colpito dal caloroso benvenuto ricevuto nella Repubblica Italiana ed è stato molto lieto di aver avuto l’opportunità di riaffermare la profonda amicizia tra i due Paesi.

Nel suo discorso al Banchetto di Stato, il Re ha parlato dei legami tra le nazioni come ‘più forti che mai”, poiché “siamo due Paesi che si vogliono bene, si ammirano e si rispettano’.

Grazie ancora per aver pensato a Sua Maestà, che mi ha chiesto di trasmettervi i suoi più calorosi auguri.”