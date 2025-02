“Re Carlo e Camilla a Ravenna? Grande opportunità per il turismo”

La visita di Re Carlo III e della moglie Camilla potrebbe essere una grande opportunità per il turismo ravennate, permettendo di attrarre un maggior numero di turisti internazionali, affezionati alla corona, ma anche nazionali, grazie alla risonanza mediatica dell’evento. A dirlo sono gli operatori del turismo e del commercio, dopo che nei giorni scorsi è uscita l’indiscrezione del Corriere Romagna su una possibile visita a Ravenna della coppia reale inglese in primavera, quando i due si troveranno in Italia in occasione del Giubileo 2025. Un passaggio a Ravenna permetterebbe ai reali di apprezzare il nuovo Museo Byron di Palazzo Guiccioli, dedicato al poeta edonista inglese che soggiornò per anni a Ravenna