RCM Costruzioni e Consar a fianco della pallavolo: “In programma progetti importanti”

La presentazione della nuova squadra della Consar RCM Ravenna è stata anche l’occasione per accogliere nella famiglia della pallavolo ravennate il nuovo sponsor RCM Costruzioni del Gruppo Rainone. Due anni l’accordo iniziale per la realtà salernitana che si è insediata in città per lavorare all’ammodernamento del porto. RCM affiancherà Consar che, nonostante gli ultimi anni difficili a causa della pandemia, nonostante un campionato complicato alle porte, ha sottolineato come i progetti per la pallavolo siano tanti e siano importanti.