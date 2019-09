Tornano i furti a danno degli artigiani della provincia di Ravenna dopo le razzie che avevano contraddistinto i mesi di aprile e maggio di quest’anno. 5 mila euro il bottino dell’ultimo colpo, ma il valore della refurtiva avrebbe potuto essere maggiore. Il nuovo allarmante episodio è avvenuto lunedì mattina, in via Ravegnana, a Ravenna, in pieno giorno.