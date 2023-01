Come di consueto, per il periodo invernale la Fondazione RavennAntica ha in programma all’interno dei propri siti museali i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in modo da arrivare al periodo primaverile presentando i luoghi della cultura nella loro veste migliore in vista dell’inizio della stagione turistica.

In particolare, per quanto riguarda il Museo Classis Ravenna, si sfrutterà il periodo di chiusura per l’allestimento del cantiere e l’avvio dei lavori che porteranno alla realizzazione delle due nuove sezioni, “Abitare a Ravenna” e “Pregare a Ravenna”.

Elenchiamo di seguito il calendario delle chiusure e delle riaperture.

Domus dei Tappeti di Pietra

Chiusa dal 9 al 16 gennaio.

Dal 17 gennaio al 28 febbraio: da martedì a domenica 10.00 – 17.00

Dal 1° marzo: aperta tutti i giorni 10.00 – 18.30

Museo Tamo Mosaico

Chiuso dal 9 gennaio al 28 febbraio.

Aperture straordinarie per gruppi e scuole su prenotazione.

Dal 1° marzo: da lunedì a venerdì 10.00 – 17.00, sabato e domenica 10.00 – 14.00

Cripta Rasponi e Giardini pensili

Chiusa dal 9 gennaio al 28 febbraio.

Dal 1° marzo: da lunedì a venerdì 14.00 – 18.00, sabato e domenica 10.00 – 14.00

Museo Classis Ravenna

Chiuso dal 9 gennaio al 28 febbraio.

Dal 1° marzo: tutti i giorni 10.00 – 17.00